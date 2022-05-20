Spor Toto 1.Lig: Denizlispor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 2021 - 2022 sezonu heyecanı 38.hafta maçlarıyla son bulacak. Bu kapsamda Denizlispor ile Erzurumspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Denizlispor – Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: DENİZLİSPOR – ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 38.haftasındaki Denizlispor - Erzurumspor maçı 20 Mayıs 2022 Cuma günü Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.00'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Bersan Duran yapacak.

Zorlu mücadele Bein Sports Max 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.