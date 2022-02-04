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Spor Toto 1. Lig: Denizlispor– Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 23.haftasında Denizlispor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Peki Denizlispor– Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Spor Toto 1. Lig: Denizlispor– Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig futbol heyecanı 23.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Denizlispor ile Eyüpspor  arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Denizlispor– Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO 1. LİG: DENİZLİSPOR– EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig'in  23.haftasında 23.haftasında  Denizlispor ile Eyüpspor  arasında oynanacak maç, 5 Şubat 2022 Cumartesi günü Denizli AtatürkStadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak. 

Zorlu maçı hakem Burak Şeker yönetecek. Şeker'in yardımcılıklarını ise Şahan Yılmaz ve Suat Güz yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Max 1 kanalından şifreli, TRT Spor kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. 

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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