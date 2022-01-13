Spor Toto 1. Lig: Denizlispor – Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 20. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Denizlispor ile Manisa FK karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Denizlispor – Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: DENİZLİSPOR – MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto 1. Lig: Denizlispor – Manisa FK maçı 15 Ocak 2022 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Denizli'de, Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: DENİZLİSPOR – MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Denizlispor – Manisa FK maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: DENİZLİSPOR – MANİSA FK MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Denizlispor – Manisa FK maçını hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Nurettin Dinçer Demir yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Batuhan Kolak görev alacak.