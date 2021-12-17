Spor Toto 1. Lig: Denizlispor – Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 18.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Denizlispor ile Ümraniyespor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda internet arama motorlarında çokça araştırılan Denizlispor – Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: DENİZLİSPOR – ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Denizlispor ile Ümraniyespor arasında oynanacak maç 20 Aralık 2021 Pazartesi günü Denizli Atatürk Stadyumu’nda saat 20.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Birincioğlu’nun yardımcılıklarını ise Mehmet Şengülve Bersan Duran yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports Max 1 kanalından şifreli TRT SPOR’dan ise şifresiz olarak izlenebilecek.

BeIN Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.