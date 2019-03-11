Spor Toto 1 Lig: Denzilispor: 0- Ümraniyespor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Denizlispor sahasında karşılaştığı Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Recep Niyaz'ın kullandığı köşe vuruşunda hava topuna yükselen Abdülekerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

12. dakikada Denizlispor savunmasını aşan topta ceza alanı içerisine kadar giren ve kaleci Stackhowiak ile karşı karşıya kalan Atabey'in şutu direğinden yanından az farkla auta gitti.

15. dakikada Ümraniyespor yarı alanında gönderilen uzun pas ile buluşan ve ceza alanına kadar giren Vasilogıannis'in çektiği sert şut Denizlispor savunmasına çarparak kaleci Stackhowiak'da kaldı.

20. dakikada gelişen Denizlispor atağında topu önünde bulan Aissati'nin ceza alanı çizgisi yakınından çektiği ve sert şut kaleciyi aşarak direğinde yanından az farkla auta gitti.

67. dakikada orta sahadan gönderilen pasta topu önüne alan Burak Çalık'ın açısını kaybetmesine rağmen yerden çektiği sert şut kaleci Burak Öğür'ün ellerinde kaldı.

77. dakikada Recep Niyaz'ın ceza alanında yaptığı ortada topu yükselen Abdülekrim Bardakçı'nın kafa vuruşu üst direkten geri döndü.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ali Şansalan xx, Gökmen Baltacı xx, Murat Şener xx

Denizlispor: Stackhowiak xx, Alperen Babacan xx, Deniz Vural xx, Ziya Alkurt xx (Gökhan Süzen dk. 88 ?), İsmail Aissati xx, Recep Niyaz xx, Furkan Şeker xx, Kerem Can Akyüz xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Mbabmba xx (Burak Çalık dk. 53 x), Kehendi xx (Mehmet Akyüz dk. 71 x)

Yedekler: Asil Kaan, Gökhan Süzen, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz, Burak Altıparmak, Burak Çalık Seddar Karaman

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Ümraniyespor: Burak Öğür xx Aaron xx, Vasilogıannis xx (Bahadır Taşdelen dk. 90 ?), Leandro xx (Baubacar dk. 79 x), Serkan Göksu x (Madinda dk. 69 x), Alaaddin Okumuş x, Recep Aydın xx, Karahan Yasir Subaşı xx, Muhammed Gönülaçar xx, Tarık Tekdal xx, Atabey Çiçek xx

Yedekler: Metin Erol, Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen, Uğur Aygören, Merthan Açıl, Baubacar, Madinda

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Goller: Hasan (dk. 55), Ayuk (dk. 90) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Kehendi, Aissati, Alperen Babacan (Denizlispor), Alaaddin Okumuş, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor)

Kaynak: İHA