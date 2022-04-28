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Spor Toto 1.Lig: Erzurumspor 1- 0 Kocaelispor | Maç sonucu

Spor Toto 1.Lig'in 35. haftasında Erzurumspor evinde ağırladığı Kocaelispor'u Hasek'in 59.dakikada attığı golle 1-0 yendi.

Spor Toto 1.Lig: Erzurumspor 1- 0 Kocaelispor | Maç sonucu

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Mücahit Albayrak, Hasek (Dk. 89 Alican Özfesli), Estrela, Gökhan Alsan (Dk. 76 Gökhan Kardeş), Olanare (Dk. 89 Süleyman Koç), Emircan Altıntaş (Dk. 59 Novikovas), Eren Tozlu (Dk. 89 Aly Malle)

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Mehmet Yılmaz, Berkay Tolga Dabanlı (Dk. 81 Omolo), Musa Nizam, Atila Turan, Mehmet Taş, Diop, İlyas Kubilay Yavuz, Kolovos (Dk. 81 Mandjeck), Rasheed (Dk. 70 Yiğithan Bayrak), Samed Ali Kaya

Gol: Dk. 59 Hasek (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Gökhan Alsan, Dk. 53 Mustafa Yumlu, Dk. 70 Orhan Ovacıklı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 53 Rasheed (Kocaelispor)

Spor Toto 1.Lig: Erzurumspor 1- 0 Kocaelispor | Maç sonucu Spor Toto 1.Lig: Erzurumspor 1- 0 Kocaelispor | Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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