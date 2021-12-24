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Spor Toto 1. Lig: Erzurumspor – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’in 19.haftasında Erzurumspor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Peki Erzurumspor – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Spor Toto 1. Lig: Erzurumspor – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de 19.hafta heyecanı hafta başladı. Bu kapsamda Erzurumspor ile Denizlispor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Erzurumspor – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO 1. LİG: ERZURUMSPOR – DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Erzurumspor ile Denizlispor  arasında oynanacak maç, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Erzurum Karabekir Stadyumu’nda saat 13.30'da başlayacak. 

Zorlu maçı hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek. Aksuoğlu’nun yardımcılıklarını ise Murat Şener ve Özcan Sultanoğlu yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli, TRT Spor’dan şifresiz olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Tayfun Altuntaş
Editör
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