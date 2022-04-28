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Spor Toto 1.Lig: Erzurumspor- Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig'in 35. hafta maçında Erzurumspor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Erzurumspor- Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig: Erzurumspor- Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 35.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Erzurumspor ile Kocaelispor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Erzurumspor– Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO 1 LİG: ERZURUMSPOR – KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 35.haftasındaki Erzurumspor- Kocaelispor maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak ekranlara gelecek. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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