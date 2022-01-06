Spor Toto 1. Lig: Erzurumspor – Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'de futbol heyecanı 19. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Erzurumspor ile Menemenspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Erzurumspor – Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: ERZURUMSPOR – MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto 1. Lig: Erzurumspor – Menemenspor maçı, 9 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Erzurum'da, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: ERZURUMSPOR – MENEMENSPOR MAÇI, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Erzurumspor – Menemenspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: ERZURUMSPOR – MENEMENSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Erzurumspor – Menemenspor maçını hakem Eren Özyemişçioğlu yönetecek. Özyemişçioğlu'nun yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Kemal Mavi yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Enes Kanpara görev alacak.