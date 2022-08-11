Spor Toto 1.Lig: Erzurumspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 1.hafta maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda Erzurumspor ile Pendikspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Erzurumspor– Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: ERZURUMSPOR – PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in1.haftasında Erzurumspor- Pendikspor maçı 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü Erzurum Kazımkarabekir Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 21.00'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Anıl Usta yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.