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Spor Toto 1.Lig: Eyüpspor 1-2 İstanbulspor| Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında İstanbulspor deplasmanda Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Spor Toto 1.Lig: Eyüpspor 1-2 İstanbulspor| Maç sonucu

Stat: Eyüp

Hakemler: Ümit Öztürk, Bahtiyar Birinci, Murat Altan

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Kemal Tokak, Yalçın Kılınç, Buatu, Popov, Bekir Yılmaz (Dk. 72 Sekidika), Thill, Timur Temeltaş, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 85 Mete Kaan Demir), Pa Dibba, Umut Bulut (Dk. 72 Ahmet Ildız)

İstanbulspor: Alperen Uysal, Duhan Aksu, Ologo, Rroca (Dk. 79 Eslem Öztürk), Oğuzhan Berber, Melih Kabasakal, Kağan Miray Barış (Dk. 58 Ethemi), Muammer Sarıkaya, Topalli (Dk. 69 Mehmet Yeşil), Emrecan Uzunhan (Dk. 79 Berkay Görmez) İbrahim Yılmaz

Goller: Dk. 81 Pa Dibba (Eyüpspor), Dk. 88 Ologo, Dk. 90+8 Mehmet Yeşil (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 64 Emrecan Uzunhan, Dk. 90+1 Berkay Görmez (İstanbulspor), Dk.70 Yalçın Kılınç (Eyüpspor)

Spor Toto 1.Lig: Eyüpspor 1-2 İstanbulspor| Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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