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Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor – Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Eyüpspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Peki Eyüpspor – Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor – Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 24. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Eyüpspor  ile Bandırmaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Eyüpspor  – Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: EYÜPSPOR – BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor  – Bandırmaspor maçı 13 Şubat 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Eyüp Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: EYÜPSPOR – BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor  – Bandırmaspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: EYÜPSPOR – BANDIRMASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor  – Bandırmaspor maçını hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Mehmet Şengül ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ahmet Ecevit görev alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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