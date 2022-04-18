Spor Toto 1.Lig ’de 33.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda Eyüpsporr ile Boluspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Eyüpspor– Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevapları haberimizde...

SPOR TOTO 1 LİG: EYÜPSPOR – BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasında Eyüpspor ile Boluspor arasındaki maç, 21 Nisan 2022 Perşembe günü Eyüp Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını ise Hüseyin Aylak ve Mehmet Akıncık yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.