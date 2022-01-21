Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor – Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Eyüpspor ile Bursaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Eyüpspor – Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: EYÜPSPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor – Bursaspor maçı 23 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Eyüp Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: EYÜPSPOR - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor – Bursaspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: EYÜPSPOR – BURSASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor – Bursaspor maçını hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Murat Temel ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Fatih Tokail görev alacak.