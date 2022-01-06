Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor – Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'de futbol heyecanı 19. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Eyüpspor ile Gençlerbirliği karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Eyüpspor – Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: EYÜPSPOR – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor – Gençlerbirliği maçı, 9 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Eyüp Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: EYÜPSPOR – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor – Gençlerbirliği maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: EYÜPSPOR – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor – Gençlerbirliği maçını hakem Yusuf Ziya Gündüz yönetecek. Gündüz'ün yardımcılıklarını Hasan Hüseyin Tetik ve Mehmet Şengül yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Mehmet Ali Özer görev alacak.