Spor Toto 1.Lig: Eyüpspor- İstanbulspor maçı canlı izle | Eyüpspor- İstanbulspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig'in 35. hafta maçında Eyüpspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Eyüpspor- İstanbulspor maçı canlı izle | Eyüpspor- İstanbulspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1.Lig ’de 35.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Eyüpspor ile İstanbulspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Eyüpspor- İstanbulspor maçı canlı izle | Eyüpspor- İstanbulspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
SPOR TOTO 1.LİG: EYÜPSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 35.haftasındaki Eyüpspor- İstanbulspor maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Eyüp Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını Murat Altan ve Bahtiyar Birinci yapıyor.
SPOR TOTO 1.LİG: EYÜPSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE
EYÜPSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak ekranlara geliyor.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
EYÜPSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
EYÜPSPOR İLK 11
15. EMRULLAH ŞALK
4. YALÇIN KILINÇ
9. UMUT BULUT
11. PA AMAT DIBBA
29. OLIVIER THILL
39. MANANGA JONATHAN BUATU
33. KEMAL TOKAK
23. TİMUR TEMELTAŞ
88. BEKİR YILMAZ
99. CENK AHMET ALKILIÇ
93. STRAHIL VENKOV POPOV
İSTANBULSPOR İLK 11
1. MUHAMMED ALPEREN UYSAL
3. TUNCER DUHAN AKSU
9. İBRAHİM YILMAZ
10. EDUART RROCA
13. OĞUZHAN BERBER
14. EMRECAN UZUNHAN
24. MUAMMER SARIKAYA
50. MICHAEL OLOGO INAINFE
57. MELİH KABASAKAL
77. KAĞAN MİRAY BAĞIŞ
98. JETMİR TOPALLİ