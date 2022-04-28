Spor Toto 1.Lig: Eyüpspor- İstanbulspor maçı canlı izle | Eyüpspor- İstanbulspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de 35.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Eyüpspor ile İstanbulspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Eyüpspor- İstanbulspor maçı canlı izle | Eyüpspor- İstanbulspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

SPOR TOTO 1.LİG: EYÜPSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 35.haftasındaki Eyüpspor- İstanbulspor maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Eyüp Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını Murat Altan ve Bahtiyar Birinci yapıyor.

SPOR TOTO 1.LİG: EYÜPSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

EYÜPSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak ekranlara geliyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

EYÜPSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

EYÜPSPOR İLK 11

15. EMRULLAH ŞALK

4. YALÇIN KILINÇ

9. UMUT BULUT

11. PA AMAT DIBBA

29. OLIVIER THILL

39. MANANGA JONATHAN BUATU

33. KEMAL TOKAK

23. TİMUR TEMELTAŞ

88. BEKİR YILMAZ

99. CENK AHMET ALKILIÇ

93. STRAHIL VENKOV POPOV

İSTANBULSPOR İLK 11

1. MUHAMMED ALPEREN UYSAL

3. TUNCER DUHAN AKSU

9. İBRAHİM YILMAZ

10. EDUART RROCA

13. OĞUZHAN BERBER

14. EMRECAN UZUNHAN

24. MUAMMER SARIKAYA

50. MICHAEL OLOGO INAINFE

57. MELİH KABASAKAL

77. KAĞAN MİRAY BAĞIŞ

98. JETMİR TOPALLİ