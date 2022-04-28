Spor Toto 1.Lig: Eyüpspor- İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 35.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Eyüpspor ile İstanbulspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Eyüpspor– İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: EYÜPSPOR– İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 35.haftasındaki Eyüpspor- İstanbulspor maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Eyüp Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Murat Altan ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak ekranlara gelecek.