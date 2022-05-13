Spor Toto 1.Lig: Eyüpspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 37.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Eyüpspor ile Kocaelispor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Eyüpspor – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: EYÜPSPOR – KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 37.haftasında Eyüpspor - Kocaelispor maçı 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Eyüp Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.