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Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 - Altınordu: 2

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında lider Gençlerbirliği sahasında Altınordu'ya 2-0 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 - Altınordu: 2

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında lider Gençlerbirliği sahasında Altınordu'ya 2-0 mağlup oldu.

Stat: Osmanlı Stadı

Hakemler: Burak Şeker xx, Kamil Çetin xx, Gökhan Barcın xx

Gençlerbirliği: Hakan x, Ahmet Oğuz xx, Yıldırım xx (Arnason dk. 22 xx), Yasin xx (Bekir dk. 84 ?), Nadir x (Stancu dk. 81 x), Sessegnon x, Mert xx, Dos Santos x, Selçuk xx, Alper xxx, Matei xx

Yedekler: Emrullah, Halil, Baruffi, Rahmetullah

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Altınordu: Erce xxx, ,Yusuf xx, Hasan xx, Deniz x (Okan dk. 46 xx), Mehmet Murat Uçar xxx, Muhammed xxx (Mehmet dk. 88 ?), Hüseyin x (Anıl dk. 74 xxx), Sefa xx, Kerim xxx, Berkay xx, Sinan x

Yedekler: Erhan, Ali, Recep, Kadir

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Muhammed (dk. 81), Anıl (dk. 90+2) (Altınordu)

Sarı Kartlar: Nadir (Gençlerbirliği), Hasan, Okan, Yusuf (Altınordu)

Kaynak: İHA

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