Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 - Altınordu: 2
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında lider Gençlerbirliği sahasında Altınordu'ya 2-0 mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında lider Gençlerbirliği sahasında Altınordu'ya 2-0 mağlup oldu.
Stat: Osmanlı Stadı
Hakemler: Burak Şeker xx, Kamil Çetin xx, Gökhan Barcın xx
Gençlerbirliği: Hakan x, Ahmet Oğuz xx, Yıldırım xx (Arnason dk. 22 xx), Yasin xx (Bekir dk. 84 ?), Nadir x (Stancu dk. 81 x), Sessegnon x, Mert xx, Dos Santos x, Selçuk xx, Alper xxx, Matei xx
Yedekler: Emrullah, Halil, Baruffi, Rahmetullah
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Altınordu: Erce xxx, ,Yusuf xx, Hasan xx, Deniz x (Okan dk. 46 xx), Mehmet Murat Uçar xxx, Muhammed xxx (Mehmet dk. 88 ?), Hüseyin x (Anıl dk. 74 xxx), Sefa xx, Kerim xxx, Berkay xx, Sinan x
Yedekler: Erhan, Ali, Recep, Kadir
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Muhammed (dk. 81), Anıl (dk. 90+2) (Altınordu)
Sarı Kartlar: Nadir (Gençlerbirliği), Hasan, Okan, Yusuf (Altınordu)
Kaynak: İHA
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