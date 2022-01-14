Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 20. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Gençlerbirliği ile Adanaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Gençlerbirliği – Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: GENÇLERBİRLİĞİ - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği - Adanaspor maçı 17 Ocak 2022 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: GENÇLERBİRLİĞİ - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği - Adanaspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: GENÇLERBİRLİĞİ – ADANASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği - Adanaspor maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Erkan Akbulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Süleyman Bahadır görev alacak.