Spor Toto 1.Lig: Gençlerbirliği- Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda Gençlerbirliği ile Keçiörengücü arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Gençlerbirliği – Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: GENÇLERBİRLİĞİ – KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Gençlerbirliği ile Keçiörengücü arasında oynanacak maç, 9 Nisan 2022 Cumartesi günü Eryaman Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Ziya Gündüz yönetecek. Gündüz'ün yardımcılıklarını Kağan Çalışır ve Erkan Akbulut yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.