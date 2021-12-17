Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği- Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 17.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Gençlerbirliği ile Menemenspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda internet arama motorlarında çokça araştırılan Gençlerbirliği- Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: GENÇLERBİRLİĞİ - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği ile Menemenspor arasında oynanacak maç 19 Aralık 2021 Pazar günü Eryaman Stadyumu’nda saat 13.30'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını ise Mehmet Yıldırım ve Muhammet Yumak yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports Max 1 kanalından şifreli TRT SPOR’dan ise şifresiz olarak izlenebilecek.

BeIN Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.