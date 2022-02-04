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Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği– MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 23.haftasında Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü başkent derbisinde karşı karşıya gelecek. Peki Gençlerbirliği– MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği– MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig futbol heyecanı 23.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Gençlerbirliği– MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO 1. LİG: GENÇLERBİRLİĞİ– MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig'in  23.haftasında  Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü  arasında oynanacak maç, 6 Şubat 2022 Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda' saat 19.00'da başlayacak. 

Zorlu maçı hakem Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak'ın yardımcılıklarını ise Gökmen Baltacı ve Dinçer Demir yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Max 1 kanalından şifreli, TRT Spor kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. 

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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