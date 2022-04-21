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Spor Toto 1.Lig: Gençlerbirliği - Royal Hastanesi Bandırmaspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig'in 31. hafta maçında Gençlerbirliği ile Royal Hastanesi Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği - Royal Hastanesi Bandırmaspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig: Gençlerbirliği - Royal Hastanesi Bandırmaspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Gençlerbirliği  ile Royal Hastanesi Bandırmaspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Gençlerbirliği – Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO 1 LİG: GENÇLERBİRLİĞİ– ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Gençlerbirliği - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı 23 Nisan 2022 Cumartesi günü Eryaman Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Mücadeleyi yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimiz eklenecektir. 

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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