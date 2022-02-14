Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği – Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Gençlerbirliği ile Samsunspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Gençlerbirliği – Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: GENÇLERBİRLİĞİ – SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği – Samsunspor maçı 15 Şubat 2022 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: GENÇLERBİRLİĞİ – SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği – Samsunspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: GENÇLERBİRLİĞİ – SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği – Samsunspor maçını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Mehmet Kapluhan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise İlker Yasin Avcı görev alacak.