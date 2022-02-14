Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor – Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor – Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1. Lig: Denizlispor – Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Gelinim Mutfakta 14 Şubat 2022 Pazartesi puan durumu | 14 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Spor Toto 1. Lig: Menemenspor – Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Arif Şentürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi, kaç çocuğu var?Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor – Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Yunus Emre İstanbul'u da karıştırdı! Konseydeki sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırmıştı! Eski survivor yarışmacısı Yiğit Dikmen'in annesi de, "Oğluma i... dedi" diyerek Acun'a isyan etti!Usta sanatçı Arif Şentürk'ten kötü haber! Yoğun bakıma alındı! "Durumu çok ağır"Spor Toto 1. Lig: Keçiörengücü – Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği – Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği – Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Peki Gençlerbirliği – Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği – Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Gençlerbirliği ile Samsunspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Gençlerbirliği – Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: GENÇLERBİRLİĞİ – SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği – Samsunspor maçı 15 Şubat 2022 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: GENÇLERBİRLİĞİ – SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği – Samsunspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: GENÇLERBİRLİĞİ – SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği – Samsunspor maçını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Mehmet Kapluhan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise İlker Yasin Avcı görev alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT