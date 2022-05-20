Spor Toto 1.Lig ’de 2021 - 2022 sezonu heyecanı 38.hafta maçlarıyla son bulacak. Bu kapsamda Gençlerbirliği ile Ümraniyespor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Gençlerbirliği– Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: GENÇLERBİRLİĞİ – ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 38.haftasındaki Gençlerbirliği- Ümraniyespor maçı 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü Eryaman Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00 'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses'in yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Kemal Elmas yapacak.

Zorlu mücadele Bein Sports Max 2 kanalından şifreli, TRT AVAZ kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.