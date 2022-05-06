Spor Toto 1.Lig: İstanbulspor- Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 36.hafta heyecanı yaşanacak. Bu kapsamda İstanbulspor ile Adanaspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda İstanbulspor– Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: İSTANBULSPOR– ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 36.haftasındaki İstanbulspor- Adanaspor maçı 8 Mayıs 2022 Pazar günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Adem Cinek yönetecek. Cinek'in yardımcılıklarını Cemal Alpay ve Mehmet Akıncık yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports beIN Connect, internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.