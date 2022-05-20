Spor Toto 1.Lig: İstanbulspor- Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 2021 - 2022 sezonu heyecanı 38.hafta maçlarıyla son bulacak. Bu kapsamda İstanbulspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda İstanbulspor– Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: İSTANBULSPOR – BANDIRMASPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 38.haftasındaki İstanbulspor- Bandırmaspor maçı 20 Mayıs 2022 Cuma günü Esenyurt Neci Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.00'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Cem Özbay ve Mehmet Şengül yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, Bein Sports 4 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.