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Spor Toto 1.Lig: İstanbulspor - Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig'in 31. hafta maçında İstanbulspor ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşı karşıya gelecek. İstanbulspor - Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig: İstanbulspor - Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda İstanbulspor ile Büyükşehir Belediyesi  Erzurumspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda İstanbulspor – Büyükşehir Belediyesi   Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO 1 LİG: İSTANBULSPOR –BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında İstanbulspor - Büyükşehir Belediyesi  Erzurumspor maçı 24 Nisan 2022 Pazar günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Mücadeleyi yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimiz eklenecektir. 

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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