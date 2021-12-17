Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor – Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 18.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda İstanbulspor ile Samsunspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda internet arama motorlarında çokça araştırılan İstanbulspor – Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: İSTANBULSPOR – SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbulspor ile Samsunspor arasında oynanacak maç 20 Aralık 2021 Pazartesi günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda saat 17.30'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını ise Ekrem Kan ve Oğuz Terzi yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports Max 1 kanalından şifreli TRT SPOR’dan ise şifresiz olarak izlenebilecek.

BeIN Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.