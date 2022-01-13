Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 20. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda İstanbulspor ile Ümraniyespor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan İstanbulspor – Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: İSTANBULSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor - Ümraniyespor maçı 15 Ocak 2022 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: İSTANBULSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor - Ümraniyespor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: İSTANBULSPOR – ÜMRANİYESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor - Ümraniyespor maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Hüsnü Emre Çelimli yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Barkın Kara görev alacak.