Spor Toto 1. Lig: Keçiörengücü – Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Keçiörengücü ile Balıkesirspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Keçiörengücü – Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: KEÇİÖRENGÜCÜ – BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto 1. Lig: Keçiörengücü – Balıkesirspor maçı 16 Şubat 2022 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Ankara'da, Aktepe Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: KEÇİÖRENGÜCÜ – BALIKESİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Keçiörengücü – Balıkesirspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: KEÇİÖRENGÜCÜ – BALIKESİRSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Keçiörengücü – Balıkesirspor maçını hakem Ramazan Keleş yönetecek. Keleş'in yardımcılıklarını Deniz Turgut ve Nurettin Dinçer Demir yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Batuhan Gültek görev alacak.