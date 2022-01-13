Spor Toto 1. Lig: Keçiörengücü - Eyüpspor nordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 20. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Keçiörengücü ile Eyüpspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Keçiörengücü – Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: KEÇİÖRENGÜCÜ - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto 1. Lig: Keçiörengücü - Eyüpspor maçı 16 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Ankara'da, Aktepe Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: KEÇİÖRENGÜCÜ - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Keçiörengücü - Eyüpspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: KEÇİÖRENGÜCÜ – EYÜPSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Keçiörengücü - Eyüpspor maçını hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Muhammet Yumak ve Gökmen Baltacı yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Metehan Alpat görev alacak.