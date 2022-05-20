Spor Toto 1.Lig ’de 2021 - 2022 sezonu heyecanı 38.hafta maçlarıyla son bulacak. Bu kapsamda Keçiörengücü ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Keçiörengücü– MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: KEÇİÖRENGÜCÜ – MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 38.haftasındaki Keçiörengücü- MKE Ankaragücü maçı 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü Aktepe Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00 'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Hasan Hüseyin Tetik ve Ogün Kamacı yapacak.

Zorlu mücadele Bein Sports Max 1 kanalından şifreli, TRT Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.