Spor Toto 1.Lig ’de 2021 - 2022 sezonu heyecanı 38.hafta maçlarıyla son bulacak. Bu kapsamda Kocaelispor ile Adanaspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Kocaelispor– Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: KOCAELİSPOR – ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 38.haftasındaki Kocaelispor- Adanaspor maçı 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 19.00 'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Orhun Aktaş yapacak.

Zorlu mücadele Bein Sports Max 1 kanalından şifreli, TRT Avaz kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.