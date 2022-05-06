Spor Toto 1.Lig: Kocaelispor- Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 36.hafta heyecanı yaşanacak. Bu kapsamda Kocaelispor ile Altınordu arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Kocaelispor– Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: KOCAELİSPOR – ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 36.haftasındaki Kocaelispor- Altınordu maçı 8 Mayıs 2022 Pazar günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Serkan Çimen yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports beIN Connect, internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports beIN Connect, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.