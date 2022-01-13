Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 20. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Kocaelispor ile Ankaragücü karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Kocaelispor – Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: KOCAELİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor - Ankaragücü maçı 15 Ocak 2022 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Kocaeli'de, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: KOCAELİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor - Ankaragücü maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: KOCAELİSPOR – ANKARAGÜCÜ MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor - Ankaragücü maçını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Bayram Başkan görev alacak.