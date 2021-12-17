Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor – Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 18.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Kocaelispor ile Eyüpspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda internet arama motorlarında çokça araştırılan Kocaelispor – Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: KOCAELİSPOR – EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kocaelispor ile Eyüpspor arasında oynanacak maç 19 Aralık 2021 Pazar günü Kocaeli Stadyumu’nda saat 19.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan’ın yardımcılıklarını ise Emre Çelimli ve Sezgin Çınar yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports Max 1 kanalından şifreli TRT SPOR’dan ise şifresiz olarak izlenebilecek.

BeIN Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.