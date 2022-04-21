Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Kocaelispor ile Manisa FK arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Spor Toto 1.Lig: Kocaelispor - Manisa FK maçı izle | Kocaelispor - Manisa FK maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki haberimizde yer alıyor.

SPOR TOTO 1.LİG: KOCAELİSPOR - MANİSA FK MAÇI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Kocaelispor - Manisa FK maçı 24 Nisan 2022 Pazar günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Maçı hakem Aden Cinek yönetecek. Cinek yardımcılıklarını ise Oğuz Kaan Çalışır ve Hasan Hüseyin Tetik yapacak.

SPOR TOTO 1.LİG: KOCAELİSPOR - MANİSA FK MAÇI İZLE

KOCAELİSPOR - MANİSA FK MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

KOCAELİSPOR - MANİSA FK MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ