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Spor Toto 1.Lig: Manisa FK 1 - 3 Bursaspor | Maç sonucu

Spor Toto 1.Lig'in 35. hafta maçında Bursaspor'u konuk eden Manisa FK, rakibine 3-1 yenildi. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 39. ve 55.dakikada Pedro, 46.dakikada Biforuma kaydetti.

Spor Toto 1.Lig: Manisa FK 1 - 3 Bursaspor | Maç sonucu

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Temel

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Çağrı Giritlioğlu (Dk. 69 Özgür Çek), Gakpa (Dk. 78 Selim Ilgaz), Kouter, Hakan Barış, Diallo (Dk. 58 Tabekou), Erhan Çelenk (Dk. 58 Bedirhan Altunbaş), Ozegovic (Dk. 58 Okan Eken)

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Uğur Kaan Yıldız, Zalazar, Capan, Mehmet Erdem Uğurlu, Burak Altıparmak, Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 İsmail Yüksek), Enver Cenk Şahin (Dk. 80 Kubilay Sönmez), Alaskarov (Dk. 46 Bifouma), Bruno (Dk. 88 Vefa Temel), Pedro (Dk. 74 Acolatse)

Goller: Dk. 8 Landre (Manisa FK), Dk. 39 ve Dk. 55 (penaltıdan) Pedro, Dk. 46 Bifouma (Bursaspor)

Kırmızı kart: Dk. 53 Muhammet Taha Şahin (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 17 Kouter, Dk. 31 Çağrı Giritlioğlu, Dk. 54 Sadi Karaduman, Dk. 90 Hakan Barış (Manisa FK), Dk. 54 Enver Cenk Şahin (Bursaspor)

Manisa FK, 19. dakikada Ozegovic ile penaltı atışından yararlanamadı.

Spor Toto 1.Lig: Manisa FK 1 - 3 Bursaspor | Maç sonucu Spor Toto 1.Lig: Manisa FK 1 - 3 Bursaspor | Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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