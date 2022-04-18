Spor Toto 1.Lig: Manisa FK- Balıkesirspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 33.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda Manisa FK ile Balıkesirspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Manisa FK–Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevapları haberimizde...

SPOR TOTO 1 LİG: MANİSA FK – BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasında Manisa FK ile Balıkesirspor arasındaki maç, 20 Nisan 2022 Çarşamba günü Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanacak. Zorlu müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Zorlu maçı yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.