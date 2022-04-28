Spor Toto 1.Lig ’de 35.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Manisa FK ile Bursaspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Manisa FK - Bursaspor maçı canlı izle | Manisa FK - Bursaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

MANİSA FK - BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 35.haftasındaki Manisa FK - Bursaspor maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Mümin Özkasap Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Murat Temel yapıyor.

MANİSA FK - BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE

MANİSA FK - BURSASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak ekranlara geliyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MANİSA FK - BURSASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

MANİSA FK İLK 11

13. MUHAMMED BİRKAN TETİK

7. MARVIN LADJI GAKPA

10. HAKAN BARIŞ

21. NINO KOUTER

22. SADİ KARADUMAN

23. LOICK LANDRE

30. DEMBA DIALLO

37. MUHAMMET TAHA ŞAHİN

51. OGNJEN OZEGOVIC

89. ERHAN ÇELENK

96. ÇAĞRI GİRİTLİOĞLU

BURSASPOR İLK 11

1. CANBERK YURDAKUL

7. NAMIK ALASKAROV

14. HASAN AYAROĞLU

30. MEHMET ERDEM UĞURLU

31. LUKA CAPAN

33. NICOLAS MAURICIO ZALAZAR

36. BURAK ALTIPARMAK

45. JOAO PEDRO SOUSA SILVA

52. UĞUR KAAN YILDIZ

67. ENVER CENK ŞAHİN

70. MASSIMO BRUNO