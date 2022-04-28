Spor Toto 1.Lig: Manisa FK - Bursaspor maçı canlı izle | Manisa FK - Bursaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig'in 35. hafta maçında Manisa FK ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Spor Toto 1.Lig: Manisa FK - Bursaspor maçı canlı izle | Manisa FK - Bursaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1.Lig ’de 35.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Manisa FK ile Bursaspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Manisa FK - Bursaspor maçı canlı izle | Manisa FK - Bursaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
MANİSA FK - BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 35.haftasındaki Manisa FK - Bursaspor maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Mümin Özkasap Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Murat Temel yapıyor.
MANİSA FK - BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE
MANİSA FK - BURSASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak ekranlara geliyor.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
MANİSA FK - BURSASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
MANİSA FK İLK 11
13. MUHAMMED BİRKAN TETİK
7. MARVIN LADJI GAKPA
10. HAKAN BARIŞ
21. NINO KOUTER
22. SADİ KARADUMAN
23. LOICK LANDRE
30. DEMBA DIALLO
37. MUHAMMET TAHA ŞAHİN
51. OGNJEN OZEGOVIC
89. ERHAN ÇELENK
96. ÇAĞRI GİRİTLİOĞLU
BURSASPOR İLK 11
1. CANBERK YURDAKUL
7. NAMIK ALASKAROV
14. HASAN AYAROĞLU
30. MEHMET ERDEM UĞURLU
31. LUKA CAPAN
33. NICOLAS MAURICIO ZALAZAR
36. BURAK ALTIPARMAK
45. JOAO PEDRO SOUSA SILVA
52. UĞUR KAAN YILDIZ
67. ENVER CENK ŞAHİN
70. MASSIMO BRUNO