Spor Toto 1.Lig ’de 35.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Manisa FK ile Bursaspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Manisa FK– Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: MANİSA FK– BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 35.haftasındaki Manisa FK - Bursaspor maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Mümin Özkasap Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Murat Temel yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak ekranlara gelecek.