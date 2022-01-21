Spor Toto 1. Lig: Manisa FK – Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Manisa FK ile Gençlerbirliği karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Manisa FK – Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: MANİSA FK – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto 1. Lig: Manisa FK – Gençlerbirliği maçı 22 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Manisa'da, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: MANİSA FK – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Manisa FK – Gençlerbirliği maçı TRT Avaz kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: MANİSA FK – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Manisa FK – Gençlerbirliği maçını hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Ferdi Karadoruk ve Mert Bulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Mustafa Hakan Belder görev alacak.