Spor Toto 1. Lig: Manisa FK – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'de futbol heyecanı 19. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Manisa FK ile İstanbulspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Manisa FK – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: MANİSA FK – İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto 1. Lig: Manisa FK – İstanbulspor maçı, 9 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Manisa'da, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: MANİSA FK – İSTANBULSPOR MAÇI, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Manisa FK – İstanbulspor maçı TRT Avaz kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: MANİSA FK – İSTANBULSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Manisa FK – İstanbulspor maçını hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Mehmet Ali Akkor yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Volkan Okur görev alacak.