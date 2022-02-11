Spor Toto 1. Lig: Manisa FK – Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 24. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Manisa FK ile Menemenspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Manisa FK – Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: MANİSA FK – MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto 1. Lig: Manisa FK – Menemenspor maçı 13 Şubat 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Manisa'da, Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: MANİSA FK – MENEMENSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Manisa FK – Menemenspor maçı TRT Avaz kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: MANİSA FK – MENEMENSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Manisa FK – Menemenspor maçını hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Onur Aktaş ve Hasan Hüseyin Tetik yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Murat Türkoğlu görev alacak.