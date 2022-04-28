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Spor Toto 1.Lig: Menemenspor 1- 1 Tuzlaspor | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında NasaDoge Menemenspor ile Tuzlaspor 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1.Lig: Menemenspor 1- 1 Tuzlaspor | Maç sonucu

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Deniz Turgut, Suat Güz

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 46 Sabbah), Cisse, Ömer Şahbaş, Kerem Paykoç (Dk. 90+1 Seyfettin Anıl Yaşar), Oğuzhan Çapar, Sinan Akgöl, Toni Gomes (Dk. 89 Enes Sağlık), Abdullah Aydın, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 75 Kehinde), Ahmet Sağat

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Erhan Kartal, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Harris (Dk. 84 Bardhi), Diack, Rotman, Ahmet Yazar (Dk. 90+4 Gökhan Akkan), Çekdar Orhan (Dk. 67 Sedat Şahintürk), Ezeh

Goller: Dk. 8 Ahmet Sağat (NasaDoge Menemenspor), Dk. 53 Ezeh (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 İsmail Konuk, Dk. 77 Rotman (Tuzlaspor), Dk. 32 Toni Gomes, Dk. 58 Sinan Akgöl, Dk. 62 Abdullah Aydın (NasaDoge Menemenspor)

Spor Toto 1.Lig: Menemenspor 1- 1 Tuzlaspor | Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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