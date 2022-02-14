Spor Toto 1. Lig: Menemenspor – Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Menemenspor ile Ankaragücü karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Menemenspor – Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: MENEMENSPOR – ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto 1. Lig: Menemenspor – Ankaragücü maçı 16 Şubat 2022 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İzmir'de, Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: MENEMENSPOR – ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Menemenspor – Ankaragücü maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: MENEMENSPOR – ANKARAGÜCÜ MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Menemenspor – Ankaragücü maçını hakem Burak Şeker yönetecek. Şeker'in yardımcılıklarını Murat Temel ve Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Levent Gümüşdere görev alacak.