Spor Toto 1. Lig: Menemenspor – Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 20. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Menemenspor ile Bandırmaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Menemenspor – Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: MENEMENSPOR – BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto 1. Lig: Menemenspor – Bandırmaspor maçı 15 Ocak 2022 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İzmir'de, Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: MENEMENSPOR – BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Menemenspor – Bandırmaspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: MENEMENSPOR – BANDIRMASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Menemenspor – Bandırmaspor maçını hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Kemal Elmas ve Emrah Ünal yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Burak Olcar görev alacak.