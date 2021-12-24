Spor Toto 1. Lig: Menemenspor – Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de 19.hafta heyecanı hafta başladı. Bu kapsamda Menemenspor ile Bursaspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Erzurumspor – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: MENEMENSPOR – BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Menemenspor ile Bursaspor arasında oynanacak maç, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Menemen İlçe Stadyumu’nda saat 19.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Alper Çetin yönetecek. Çetin’in yardımcılıklarını ise Serdar Diyadin ve Ali Akkor yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli, TRT Spor’dan şifresiz olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.